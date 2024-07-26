Antalya Serik'te Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Antalya Serik'te Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan huzur uygulamasında, 379 polis memuru tarafından 631 araç, 79 motosiklet ve 2 bin 522 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi ve hacizli bir araca el konuldu. Ayrıca, 25 bar ve kafeterya, 8 müzikhol ve 25 park kontrol edildi. Denetimlerde 33 iş yerine eksiklikler nedeniyle tutanak tutuldu ve 1 işletme sahibine adli işlem uygulandı. Uygulama sırasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ve 32 kartuş ele geçirildi.

26.07.2024 16:19
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Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 379 personelin katılımıyla 631 araç, 79 motosiklet, 2 bin 522 kişi hakkında sorgulama yapıldı.

Çalışmada aranan 2 şüpheli yakalandı, 31 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı, hacizli bir araca da el konuldu.

Ekipler ayrıca 25 bar ve kafeteryada, 8 müzikholde, 25 parkta kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde 33 iş yerine çeşitli eksikliklerden dolayı tutanak tutularak işlem yapıldı, 1 işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

Huzur uygulamasında 3 silah, 5 şarjör, 132 fişek ile 32 kartuş da ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Serik'te Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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