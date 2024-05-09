Antalya Spor ve Fitness Merkezleri Parkinson Hastalarına Egzersiz Kursu Veriyor - Son Dakika
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Antalya Spor ve Fitness Merkezleri Parkinson Hastalarına Egzersiz Kursu Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Parkinson hastalarına yönelik egzersiz kursu veriyor. Merkezde denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini artırmaya yönelik, toplu ve lastikli olmak üzere birçok farklı spor hareketi yapılabiliyor. ASFİM kurslarına katılan Parkinson hastaları, eğitmenlerden aldığı destekler ile egzersiz yapma fırsatı yakalıyor.

09.05.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Parkinson hastalarına yönelik egzersiz kursu veriyor. Merkezde denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini artırmaya yönelik, toplu ve lastikli olmak üzere birçok farklı spor hareketi yapılabiliyor.

ASFİM kurslarına katılan Parkinson hastaları, eğitmenlerden aldığı destekler ile egzersiz yapma fırsatı yakalıyor.

Kursta profesyonel eğitmenler tarafından denge, duruş, refleks ve kas kuvvetini artırmaya yönelik, toplu ve lastikli olmak üzere birçok farklı spor hareketi yaptırılıyor.

2 aylık kurs dönemleri bulunan Parkinson Hastaları Egzersiz Kursları, Atatürk ASFİM Merkezi'nde haftanın 3 günü, birer saatlik dersler halinde yapılıyor. Kursa devam etmek isteyen hastalar, sonraki kurs döneminde de yeniden kaydolabiliyor.

YAŞAM KALİTELERİ ARTIYOR

ASFİM'de eğitmen olan Yeliz Durak, Parkinson hastalığının nörolojik bir hastalık olduğunu, hastalığın ilerlemesinin yavaşlaması için yapılan egzersizlerin önemli olduğunu söyledi. Durak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, bu hastalık yüzünden sorun yaşayan vatandaşlara, kurs merkezlerimizde yaptırdığımız egzersizlerle faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu egzersizler, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmasına katkı sağlıyor. Hastalardan ve hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hareketleri yapmanın büyük artı sağladığını ve geleceğe umutla baktıklarını söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Merkezlere ilişkin konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

-Hüseyin Baloğlu (Kursiyer): "Egzersizlerden çok fayda gördüm ve daha iyi duruma gelebilmek için kursa devam edeceğim. Ayrıca bu güzel hizmeti bize sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim."

-Günay Sarıca (Hasta yakını): "Eşim artık daha seri hareket edebiliyor ve konuşması da hızlandı. Uzun zamandır bu kursa geliyoruz. Burada sosyalleşme imkanları da bulduk. Diğer kursiyer arkadaşlarla kaynaşıp, birbirimizin dertlerine ortak oluyoruz. Dışarıda da görüşüyoruz. Buraya gelmek eşime de bana da iyi hissettiriyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Spor ve Fitness Merkezleri Parkinson Hastalarına Egzersiz Kursu Veriyor - Son Dakika

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