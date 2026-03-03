Antalya Tarım Teknokenti'nin Önemi - Son Dakika
Antalya Tarım Teknokenti'nin Önemi

03.03.2026 10:50
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Antalya Tarım Teknokenti, tarımda hem Antalya'ya hem de Türkiye'ye çok büyük atak gerçekleştirecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Antalya Tarım Teknokenti, tarımda hem Antalya'ya hem de Türkiye'ye çok büyük atak gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteği sayesinde tarım Antalya'da çok büyük atılım yapacak." dedi.

Özkan, üniversitenin tamamlanan ve devam eden çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bugüne Antalya ve Türkiye için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam ettiklerini belirten Özkan, 2025'in üniversite ve kent için büyük projelerin hayata geçtiği yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl, 900 yataklı hastane çalışmasına başladıklarını hatırlatan Özkan, hastaneyi 2026'nın sonunda tamamlamayı planladıklarını, tamamlandığında ise hem yataklı servis hem de yoğun bakım anlamında Türkiye'nin en büyük hastanesi olacağını dile getirdi.

Üniversitenin bu yıl bir bağışçı sayesinde yeni bir otoparka kavuşacağını anlatan Özkan, yine bir bağışçı sayesinde de yaklaşık 3 bin kişilik yeni kongre merkezi yapılacağını ifade etti.

Özkan, çevreci ve sürdürülebilir kampüs anlayışıyla hareket ettiklerini, bu kapsamda Güneş Enerjisi Santrali (GES) ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, GES'in 1,5 yıl içinde hayata geçirilmesiyle kendi kendine yeten bir üniversite olacaklarını söyledi.

Antalya'nın turizmle beraber tarım şehri de olduğunu vurgulayan Özkan, bu kapsamda Antalya Tarım Teknokenti'nin hayata geçirileceğini ifade etti.

Teknokentin yaklaşık 1100 dekarlık alanda Aksu ilçesinde kurulacağını anlatan Özkan, "Türkiye'nin en büyük Tarım Teknokenti olacağız. Tarım Teknokentinde tarım, hastalıklara dayanıklı, susuz, topraksız yeni AR-GE ve teknolojilerle yapılacak. Antalya Tarım Teknokenti, tarımda hem Antalya'ya hem de Türkiye'ye çok büyük atak gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteği sayesinde tarım Antalya'da çok büyük atılım yapacak." diye konuştu.

İleri Sağlık Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İleri Sağlık Araştırma Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı.

Özkan, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mart sonu, nisan başı gibi kanserle ilgili çok ciddi bir müjde vereceğim. Şu an detay vermiyorum. Çünkü biraz daha orada yol kat edelim ondan sonra birçok kanser hastasını ilgilendirecek Türkiye'de ilk defa yapılacak, dünyada bile sayısı çok az olan bir tedaviyi uygulayacağımızı umuyorum."

Bu yıl için de güzel planları olduğunu aktaran Özkan, üniversiteyi daha iyi konuma taşımak için çalışmaların devam ettiğini, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

