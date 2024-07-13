Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün "Milletin Zaferi" olduğunu vurguladı.

Bir kalkışma ve darbe girişimi olarak, niyeti itibarıyla tarihimizin en karanlık, neticesi itibarıyla ise en parlak sayfalarından biri olan 15 Temmuz'un büyük ve tarihi bir hadise olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde, topa tüfeğe, tanka, uçağa ve tüm kirli oyunlara karşı verilmiş bu sıra dışı mücadeleyi, 253 şehidimizin kanı ve 3 bine yakın gazimizin yarasıyla yazılan bu tarihi destanı, bir kere daha milletçe yad ediyoruz. 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmamak ve unutturmamak için ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerde milletçe bir ve bütün olacağız. İnanıyorum ki, biz bir ve beraber olduğumuz sürece 'Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizin azmi ve çalışkanlığıyla inşa edecek, tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik nice zaferlere ulaşacağız."

Vali Şahin, bu duygu ve inançla tüm şehitleri ve gazileri rahmetle andı, hayatta olan gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Şahin ayrıca, kentte düzenlenecek tüm etkinliklere vatandaşları davet ettiğini sözlerine ekledi.