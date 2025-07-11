Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve protokol üyeleriyle Kumluca ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Şahin, Kumluca'da ilk olarak Olimpos'ta turizm güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından, Kumluca'da yapımı devam eden ilçe Jandarma binası ve hükümet konağı inşaatlarında incelemelerde bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Merkez Eski Camide cuma namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri adına düzenlenen mevlit programına katılan Şahin, namaz sonrası cami önünde aşure dağıttı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, Rhodiapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, bilgi vererek, Rhodiapolis Antik Kenti'nde bu yıl kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

Antik kentte geçmiş yıllarda kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldığını ifade eden Demirel, "Rhodiapolis Antik Kenti, Likya şehirleri arasında döneminde adından çokça söz ettiren önemli bir şehir. Kenti öne çıkaran en büyük özellik, kentte yaşamış dünyanın bilinen en hayırsever insanı Opramoastır. Antik kent içinde amfi tiyatro, stoa, hamam, hastane, kütüphane su sarnıçları bulunmaktadır." dedi.

Vali Hulusi Şahin de Rhodiapolis Antik Kenti'nin doğru bir şekilde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması sonucu, çok güzel, ilçeye tarihi açıdan değer kazandıracak önemli bir antik kent olduğunu bildirdi.

Ziyaretlere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Boncuk, daire amirleri, parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti.