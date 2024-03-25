Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova\'daki terör saldırısını kınadı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'e taziye ziyaretinde bulundu.
Başkonsolosluk taziye defterini imzalayan Şahin, Rus Halkı'na ve Rusya Hükümeti'ne Başkonsolos Vetrik nezdinde taziyelerini iletti.
Vali Şahin, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetlediğini ifade etti.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı. İfadelerde, görüntülerin çekildiği tarihlerde yapılan bağış paralarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde kullanılacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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