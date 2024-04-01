Antalya Valisi Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi\'nin açılışını gerçekleştirdi

Güncel

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirdi.

Bizim Otizm Vakfı'nca düzenlenen Otizm Farkındalık Sergisi'nin açılışına Şahin'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, Bizim Otizm Vakfı Başkanı Perihan Bal, vakıf üyeleri ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

İlgiye ihtiyaç duyan bireylere toplumun özel ilgi göstermesi gerektiğini belirten Şahin, otizmli bireyleri topluma kazandırmanın ve toplumun otizmi bir eksiklik olarak görmemesi için çalışmanın hem kurumların hem de birerlerin görevi olduğunu vurguladı.

Sergide pamuk iplikten yapılan motifler yer aldı. Etkinlikte ayrıca otizmli çocuklar, yazdıkları şiirleri ve şarkıları okudu.