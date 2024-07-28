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Antalya Valisi Hulusi Şahin: "yangın kısmen kontrol altına alındı"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin Serik ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14b00 de ilk tespitlere göre bir elektrik direğinin devrilmesiyle başlayan yanının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor. halen 8 uçak, 6 helikopter ve 70 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin yangının kısmen kontdol altına alındığını söyledi. Yangının saat 14: 00 sıralarında başladığını hatırlatan Vali Şahin " Bugünkü hava 38 derece, rüzgar vardı yüzde 50'nin altında nem vardı bu yangın riski demek, bizim tespitlerimize göre elektrik direği yıkılıyor ve oradan başlıyor ileri tetkikler yapılacak rüzgarın etkisiyle de yayılıyor. Şu an itibarıyla kısman kontrol altında rüzgar kesildi, 500'ün üzerinde personel ile yoğun şekilde müdahale ediliyor havadan 8 uçak 6 helikopter 70 n üzerinde arazöz var. Rüzgar hafiflediği için büyük risk taşıdığını söyleyemeyiz tedbirlerimiz daha çok kuzey yamaçlarında rüzgar çıkma ihtimaline karşı. 60 bekar civarında alanın etkilendiğini söyleyebiliriz evlerde yanan yok telef olan hayvan yok 30 kadar evi tedbiren boşalttık, zeytinlik de zarar gördü dikili arazide de kayıplarımız var can kaybı yok yaralımız yok" dedi.