Antalya Valisi Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönemini kutladıklarını anımsatarak, aziz milletin karakteri olan bağımsızlık, onur ve gurur günü olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, milletin ortak eseri ve mirası olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ışığı yolumuzu aydınlatmaya, bizi her adımda daha ileriye götürmeye devam edecek. Bizler de ecdadımızın kahramanlıklarla yoğurduğu şanlı tarihimizi taçlandırmaya, parlak bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, bilimde, teknolojide, sanatta daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Yarınki büyük ve güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü hepimizin ortak parolasıdır."

Milli birliğe, milli değerlere, milli teknolojiye kasteden her türlü dahili ve harici bedhahlara karşı istiklal ve cumhuriyeti müdafaa edileceğini vurgulayan Şahin, ay yıldızın gölgesinde bir ve beraber duracaklarını, sevgiyle, sabırla, emekle, umutla, gururla, gençlerin yolunu aydınlatan Cumhuriyet ışığını elden ele, gönülden gönle taşıyacaklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Şahin, gazilere de şükranlarını sundu.

Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlayan Şahin, "Cumhuriyetin ışığıyla nice 100 yıllara. Var olsun devlet, yar olsun millet, yaşasın Cumhuriyet!" ifadesini kullandı.