Antalya ve Kayseri'de suç örgütleri Daltonlar ve Şirinler çökertildi - Son Dakika
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Antalya ve Kayseri'de suç örgütleri Daltonlar ve Şirinler çökertildi

Antalya ve Kayseri\'de suç örgütleri Daltonlar ve Şirinler çökertildi
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Antalya'da 'Daltonlar' gibi örgütleri öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik soruşturmada uyuşturucu ele geçirildi. Kayseri'de ise 'Şirinler' örgütünün 68 mağdura 89 eylem yaptığı belirlendi; şüphelilerin adreslerinde silah ve dokümanlar bulundu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan soruşturmada; şüphelilerin, 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' isimli silahlı suç örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, yine bu örgütlerin eylemlerinde görev almak istediğine dair söylemlerde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 338 gram kokain, 61 ayrı paket halinde esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el konuldu.

89 EYLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Şirinler' ismiyle bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise Hacı Ömer Okuducu liderliğinde kurulduğu değerlendirilen suç örgütünün, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit', 'hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit', 'yağmaya azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'suç üstlendirme' gibi suçlara ilişkin 68 mağdura yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı silah, ?çok sayıda çek-senet-doküman, ?88 adet 9 mm tabanca fişeği, ?2 adet bıçak, çok sayıda harddisk-laptop-bilgisayar ve ?bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve Kayseri'de suç örgütleri Daltonlar ve Şirinler çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya ve Kayseri'de suç örgütleri Daltonlar ve Şirinler çökertildi - Son Dakika
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