Antalya'ya turist sayısı arttı - Son Dakika
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Antalya'ya turist sayısı arttı

Antalya\'ya turist sayısı arttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya'ya 2024 yılının ilk 8 ayında gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artarak 11 milyon 731 bin 937'ye ulaştığını duyurdu.

02.09.2024 13:30
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Antalya'ya 2024 yılının ilk 8 ayında gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 artarak 11 milyon 731 bin 937'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2024 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlayan Antalya, yeni bir rekora imza attı. İlk 8 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 oldu. 8 aylık dönemde Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 641 bin 849 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, ilk sıradaki yerini korudu. Almanya 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere 1 milyon 109 bin 997 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre, ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Rusya Federasyonu'nun yüzde 11, Almanya'nın yüzde 6, İngiltere'nin yüzde 20, Polonya'nın yüzde 20, Kazakistan'ın yüzde 17, Romanya'nın yüzde 23, Ukrayna'nın yüzde 32 ve Slovakya'nın yüzde 13 oranlarında artış göstermesi dikkat çekti.

AĞUSTOSTA ZİYARETÇİ REKORU

Benzersiz iklimi, masmavi denizi, altın sarısı kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası ve zengin tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya, ağustos ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Antalya'ya geçen ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,65 artarak 2 milyon 673 bin 736 oldu. Yeni bir rekora imza atılan ağustos ayında, Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçen yıl olduğu gibi 601 bin 533 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya 465 bin 72 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere 235 bin 641 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. Polonya, Romanya, Kazakistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler oldu. Ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden Rusya Federasyonu yüzde 15, İngiltere yüzde 15, Polonya yüzde 11, Romanya yüzde 28, Kazakistan yüzde 14 ve Ukrayna da yüzde 18 oranlarında artış kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'ya turist sayısı arttı - Son Dakika

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