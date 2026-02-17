Yidep Heyetinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Yidep Heyetinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

17.02.2026 12:12  Güncelleme: 13:17
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Türkiye'de Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi' (YİDEP) kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Projenin ilerleme süreci ve Antalya'nın iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü ele alındı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pilot il olduğu " Türkiye'de Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi" (YİDEP) heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette projenin ilerleme süreci ele alınırken; proje hazırlık süreci ve veri gereksinimleri konularında Büyükşehir heyeti ile proje heyeti teknik toplantı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, YİDEP kapsamında pilot il olarak yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nu temsilen Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölümü Başkan Vekili Christian Ballarò, Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi Özge Gökçe Aktaş, İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanı Ömer Öztürk ve beraberindeki heyet, Başkan Vekili Özdemir'i ziyaret etti.

İklime dirençli bir Antalya

Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle önemli bir projede yer almasının önemine değinerek, "Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapacak bir kent olarak iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olması bizim için büyük bir sorumluluk. Bu doğrultuda; iş birliğini, veri temelli planlamayı ve sürdürülebilir adımları önemsiyoruz. İklime dirençli ve geleceğe hazır bir Antalya için çalıyoruz" dedi.

Ziyarette, Antalya'nın Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlık süreci ele alınırken, ayrıca COP31 süreci doğrultusunda gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu.

Teknik toplantı gerçekleştirildi

Ziyaretin ardından "Antalya YİDEP Hazırlık Süreci ve Veri Gereksinimleri" konulu teknik toplantı düzenlendi. AB Türkiye Delegasyonu, İklim Değişikliği Başkanlığı ve UNDP temsilcilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy'un katıldığı toplantıda; sera gazı emisyon envanteri, iklim risk ve etkilenebilirlik analizleri ile uyum ve azaltım politikalarına ilişkin veri gereksinimleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

2023 yılında başlayan ve 2028 yılında sona erecek 7,5 milyon euro bütçeli proje kapsamında Antalya'nın pilot il olarak üstlendiği rol ve izlenecek yol haritası da toplantıda masaya yatırıldı. COP31'in Antalya'da gerçekleştirilecek olması nedeniyle iş birlikleri daha geniş bir çerçevede ele alınarak, bu sürece yönelik olası çalışma alanları değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

