Antalya Demre\'de korkutan deprem

AFAD, Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında, Demre’ye yaklaşık 55 kilometre mesafede bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Antalya ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

5 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Aynı bölgede saat 08.43'te büyüklüğü 3,5 olan bir deprem daha meydana geldi. İlk depremin 26,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.