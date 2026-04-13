Antalya Demre'de korkutan deprem
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Demre'de korkutan deprem

13.04.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesi saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde depremle sarıldı. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Antalya ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi. Bu depremden 5 dakika önce de aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

AFAD, Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında, Demre’ye yaklaşık 55 kilometre mesafede bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Antalya ve çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

5 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Aynı bölgede saat 08.43'te büyüklüğü 3,5 olan bir deprem daha meydana geldi. İlk depremin 26,05 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 10:05:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.