Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: AA
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