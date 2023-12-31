Antalyaspor, Güney Afrika\'da yardıma ihtiyacı olanlara hediye paketi dağıttı

Antalyaspor JPM Cape Town takımı, Güney Afrika'da yardıma ihtiyacı olanlara ve ailesi bulunmayan çocuklara, yeni yıl dolayısıyla giyecek, gıda, kırtasiye ve oyuncaklardan oluşan hediye paketi dağıttı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Uluslararası İlişkiler Stratejik Planlama Departmanı'nın çalışmaları neticesinde Güney Afrika'nın başkentlerinden Cape Town'da kurulan Antalyaspor JPM Cape Town takımının başkanı Justin Paulsen öncülüğünde, kentteki yardıma ihtiyacı olan aileler ile ailesi olmayan çocuklar belirlendi.

Gıda, giyecek, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemeleri temin eden teknik ekip ve futbolcular, ihtiyaç sahibi aileler ile çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdi.

Karşılarında Antalyaspor tişörtleri giyen heyeti gören çocuklar, hediyeler için teşekkür etti.