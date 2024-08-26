Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 mağlup etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Antalyaspor- Hatayspor Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında Carlos Strandberg'in 26. dakikada penaltıdan bulduğu golle Hatayspor'u 1-0 öne geçti. 6 dakika sonra yine sahneye çıkan Strandberg Hayatspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Mücadelenin ilk devresi 2-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlanırken 51. dakikada kırmızı kart gören Hatayspor'dan Guy Kılıma takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Antalyaspor'da 60. dakikada Thalisson Kelven skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. 66. dakikada ise Moussa Djenepo attığı golle skoru 2-2'ye getirerek Antalyaspor'un mücadeleye tutunmasını sağladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Antalyaspor'un bulduğu penaltı vuruşunu gole çeviren Braian Samudio takımını 3-2 öne geçirdi.
Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Antalyaspor ikinci yarıda bulduğu 3 golle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
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