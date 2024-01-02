 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yerine anlaşılan teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın, havalimanında kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler tarafından karşılandı. Yeni teknik direktör için imza töreni düzenlenecek.

02.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

SPOR Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Antalya'ya geldi

Adem AKALAN-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA, (DHA)- Antalyaspor'da Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için anlaşılan Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Alman ekibi Borussia Dortmund'dan teklif alarak yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin'in yerine anlaşılan teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın'ı, havalimanında kulüp başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren ile yöneticiler karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında taraftarlar tarafından karşılanan Yalçın'a çiçek takdim edilirken, boynuna atkı takıldı. Yalçın, bir taraftarın Aramıza hoş geldiniz. İnşallah Avrupa'ya gideriz. Taraftarlar çok heyecanlı, güzel bir hava getirdiniz sözlerine, İnşallah ve teşekkür ederim karşılığını verdi.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için saat 14.30'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

Sergen Yalçın, Antalyaspor\'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Nuri Şahin, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement