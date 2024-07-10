Antalyasporlu Futbolcunun Oğlu ve Kayınpederi Alkollü Sürücü Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Antalyasporlu Futbolcunun Oğlu ve Kayınpederi Alkollü Sürücü Tarafından Öldürüldü

Antalyasporlu Futbolcunun Oğlu ve Kayınpederi Alkollü Sürücü Tarafından Öldürüldü

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu ve kayınpederi, alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Karakaş, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pereira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alkollü araç kullanmanın sonuçlarını vurgulayarak, insanların araç kullanırken alkollü olmamalarını diledi.

10.07.2024 12:03
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ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pereira, "Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. ve öyle oldu, umarım bu 10 yıl sana değil, o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansı yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum" dedi.

Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karakaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

'KAYBETTİKLERİMİZİN GERİ GELME ŞANSI YOK'

Karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naldo Pereira, şu ifadeleri kullandı:

"İki canın bedeli kaç yıldır? Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu, 20 mi, 30 yıl mı? Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu trajedinin sebebi olan kişi bugün 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey çok farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. ve öyle oldu, umarım bu 10 yıl sana değil, o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansı yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız. Geçirdiğimiz bu zor zamanlarımızda yanımızda olan ve bizler için dua eden herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalyasporlu Futbolcunun Oğlu ve Kayınpederi Alkollü Sürücü Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyasporlu Futbolcunun Oğlu ve Kayınpederi Alkollü Sürücü Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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