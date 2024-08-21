Antandros Derneği, Binlerce Kişiye Antik Kenti ve Bölge Kültürünü Tanıttı - Son Dakika
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Antandros Derneği, Binlerce Kişiye Antik Kenti ve Bölge Kültürünü Tanıttı

Antandros Derneği, gerçekleştirdiği arkeoloji çalışmaları ile 4 bine yakın çocuğu arkeoloji ile tanıştırırken, binlerce kişiye antik kenti ve bölge kültürünü tanıttı.

21.08.2024 14:48
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Antandros Derneği, gerçekleştirdiği arkeoloji çalışmaları ile 4 bine yakın çocuğu arkeoloji ile tanıştırırken, binlerce kişiye antik kenti ve bölge kültürünü tanıttı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 15. sezonunda "Fark Yaratan" seçilen Gülçin Cömert, kültürel miras bilincini geliştirmek hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdi.

Derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Cömert, Balıkesir'de kazı çalışmaları devam eden Antandros Antik Kenti'nin gün ışığına çıkarılmasına destek olmak amacıyla Antandros Derneği'nin kurulmasına öncülük etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kültürel miras bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarının, toplumun kültürel dokusunun güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması, toplumsal hafızamızın sürdürülmesi açısından büyük bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Bu mirası hem insanlara hem de doğaya karşı korumanın önemine dikkati çeken Safkan, "Bu noktada kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak yolunda önemli faaliyetler gerçekleştiren Gülçin Cömert ve Antandros Derneği'nin üyelerini gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak geçmişin izleriyle geleceğe ışık tutan değerlerimizi korurken, toplumda kültürel miras bilincinin artmasına vesile olan bu çalışmaya destek vermekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Antandros Antik Kenti'nin kazı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gönüllüler tarafından 1999'da Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, kısa adıyla Antandros Derneği kuruldu.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2006'da kamu yararına dernek statüsü kazanan derneğin çalışmaları kapsamında, çocuklar ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen arkeoloji çalışmalarıyla bugüne kadar 4 bine yakın çocuk arkeoloji ile tanıştırılırken, binlerce kişiye de antik kent ve bölge kültürü tanıtıldı.

Antandros Derneği ile çocuklara yönelik arkeoloji çalışmaları, arkeoloji öğrencilerine burs verilmesi, bölgedeki kadınların gelir elde etmesini sağlayan projeler ve bölgenin tanıtımı gibi çalışmalar yürütüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve çeşitli yerel paydaşların desteğiyle çalışmalarını sürdüren dernek, bölgenin arkeoloji ve kültürel mirasının korunması ve yerel halk tarafından sahiplenilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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