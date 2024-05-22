Antarktika'da İngiltere'nin Wight Adası büyüklüğünde bir buz dağı ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antarktika'da İngiltere'nin Wight Adası büyüklüğünde bir buz dağı ayrıldı

Antarktika\'da İngiltere\'nin Wight Adası büyüklüğünde bir buz dağı ayrıldı

Antarktika'da bulunan Brunt Buz Sahanlığı'ndan son 3 yılda büyük parçaların ayrıldığı bilinirken, İngiltere'nin Wight Adası büyüklüğünde (380 kilometrekare) bir buz dağının ayrıldığı açıklandı. Buz bilimciler, 2016'da başlayan çatlakların sonucunda buz dağının kıtadan ayrıldığını belirtti. Uydu görüntülerinde buz dağının suyla kaplandığı ve ayrıldığı görüldü. Halley Araştırma İstasyonu'nda bulunan bilimciler, son yıllarda meydana gelen hareketlenmelerden endişe duyuyor.

22.05.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antarktika'da, İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası ile eş değer, 380 kilometrekare büyüklüğünde bir buz dağının ana karadan ayrıldığı bildirildi.

Kıtadaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan son 3 yılda Paris ve Londra gibi kentlerden daha büyük parçaların ayrıldığı bilinirken son ayrılan buz dağının ise İngiltere'deki Wight Adası büyüklüğünde (380 kilometrekare) olduğu ifade edildi.

Antarktika'da araştırmalar yapan İngiliz bilim kuruluşu British Antarctic Survey'in (BAS) Brunt Buz Sahanlığı üzerindeki Halley Araştırma İstasyonu'nda görevli buz bilimciler tarafından yapılan açıklamada, yeni ayrılan parçadaki ilk çatlakların 2016'da oluştuğu belirtildi.

Buz bilimci Oliver Marsh, buz dağı üzerine yerleştirdikleri küresel konumlama sistemi (GPS) aracılığıyla uyarı aldıklarını ifade ederek "Bir saat içerisinde birkaç yüz metrelik bir hareketlenme tespit ettik. Bu da buz dağının kıtadan ayrıldığının en büyük göstergesiydi." dedi.

BAS tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde de buz dağının etrafının suyla kaplandığı ve kıtadan ayrıldığı görüldü.

Bu arada, 2017'den bu yana Brunt Buz Sahanlığı'nda konuşlu Halley Araştırma İstasyonu'nda bulunan buz bilimcilerin, son yıllarda meydana gelen hareketlenmelerden endişe duyduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Çevre, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antarktika'da İngiltere'nin Wight Adası büyüklüğünde bir buz dağı ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 12:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: Antarktika'da İngiltere'nin Wight Adası büyüklüğünde bir buz dağı ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement