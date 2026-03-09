Anthropic Pentagon'a Dava Açtı

Yapay zeka firması Anthropic, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan edilmesi üzerine Donald Trump yönetimine dava açtı.

Anthropic'in teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddetmesinin üzerine taraflar arasında gündeme gelen gerginlik sürüyor.

Pentagon'un firmayı tedarik güvenliği bakımından "riskli" ilan etmesinin ardından yapay zeka firması, biri California federal mahkemesi diğeri Washington federal temyiz mahkemesinde görülmek üzere iki ayrı dava açtı.

Bakanlığın firmaya yönelik adımının "daha önce görülmemiş ve yasa dışı" olarak nitelendirildiği dava dilekçesinde, Anthropic'in haklarını savunmak ve yürütme organının hukuka aykırı "misilleme kampanyasını" durdurmak için son çare olarak yargıya başvurduğu belirtildi.

Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddeden yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.