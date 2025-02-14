Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor - Son Dakika
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Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor

Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor

DEÜ, antik kentlerin depremlere dayanıklılığını artırmak için ANTİKDEM projesini başlattı.

14.02.2025 15:18
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan antik kentlerin depremlere karşı korunması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilim insanları, DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Avcı yürütücülüğünde hazırlanan, AFAD ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Antik Kentlerin Depremlere Karşı Korunması ve Sürdürülebilirliğine Multidisipliner Bir Yaklaşım: ANTİKDEM" projesinin yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Efes Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde yapılan toplantıda, farklı disiplinlerden uzmanlar, antik kentlerin depremlere karşı dayanıklılığını artırmak için izlenecek bilimsel ve teknik yöntemleri görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Doç. Dr. Eda Avcı, proje kapsamında Efes, Metropolis, Thyateira, Sardes ve Pergamon antik kentlerinin hem ekonomik ve turistik değerleri hem de aktif fay hatları üzerinde bulunmaları nedeniyle pilot alan olarak belirlendiğini belirtti.

Olası bir deprem senaryosunda bu antik kentlerin büyük çapta zarar görebileceğini ve bölge turizminin olumsuz etkileneceğini aktaran Avcı, "Bu nedenle proje kısa vadede deprem senaryolarını oluşturmayı, orta vadede bu senaryoların potansiyel etkilerini değerlendirmeyi ve uzun vadede ise koruma yöntem önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Avcı, proje ekibinin belirlenen yol haritası doğrultusunda araştırmalara en kısa sürede başlayacağını ve ilk etapta deprem tehlike ve risk analizlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür Sanat, Turizm, Deprem, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antik Kentler Depremlere Karşı Korunuyor - Son Dakika

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