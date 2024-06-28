Antik Mısır'da Katiplerin Kemiklerinde Hasar Tespit Edildi - Son Dakika
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Antik Mısır'da Katiplerin Kemiklerinde Hasar Tespit Edildi

Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Antik Mısır'da duvar yazıları yazan katiplerin bel, çene ve baş parmaklarında normalin üstünde hasar bulunduğu tespit edildi. Kemikleri incelenen 69 kişiden 30'unun katip olduğu belirlendi ve bu kişilerin diğer meslek gruplarına kıyasla daha fazla osteoartrit rahatsızlığına sahip oldukları görüldü. Araştırmacılar, bu hasarların çalışma şekillerinden kaynaklandığını belirtti ve bu bulguların Antik Mısır'da katip olmanın getirdiği riskleri gösterdiğini vurguladı.

28.06.2024 15:46
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Antik Mısır'da duvar yazılarını yazan katiplerin bel, çene ve baş parmaklarında normalin üstünde hasar bulunduğu belirlendi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan araştırmada Mısır'ın Abusir Piramit bölgesinde MÖ 2700 ile MÖ 2180 arasında gömülen 69 yetişkin erkeğin kemikleri incelendi.

Kemikleri incelenen 69 kişiden 30'unun katip olduğu tespit edildi, duvar yazıları yazan bu kişilerin diğer mesleklerde çalışanlara kıyasla bel, çene ve baş parmaklarında daha çok sorun görüldüğü ortaya çıktı.

Katiplerin eklemlerinde dokuların zamanla parçalanmasına sebep olan osteoartrit rahatsızlığı diğerlerine kıyasla daha yüksek oranda gözlemlendi. İskeletlerde bu rahatsızlığın dışında diz kapaklarında çökmeler, sol kalça kemiğinde zedelenmeler ve sağ bilekte değişimler de saptandı.

Araştırmacılar, bu hasarların ve rahatsızlıkların kafalarını yukarı kaldırarak, kollarına destek koymayarak ve omurgalarına baskı yaparak çalıştıkları için olabileceğini kaydetti.

Katiplerin sürekli kalem tutmaları sebebiyle baş parmaklarının aşındığını belirten araştırmacılar, çene kemiklerinde görülen problemlerin ise aletlerinin uçlarını çiğnemekten dolayı oluştuğunu anlattı.

Araştırmanın yazarlarından Petra Brukner Havelkova, çalışmanın Antik Mısır'da katip olmanın getirdiği riskleri gösterdiğini ve ayrıca gelecekte incelenen kişilerin hangi mesleği yaptığını saptamada fayda sağlayacağını kaydetti.

Araştırma, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Mısır, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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