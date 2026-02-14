Antika Radyo Tutkusu Kuaförü Antikacı Yaptı - Son Dakika
Antika Radyo Tutkusu Kuaförü Antikacı Yaptı

14.02.2026 10:11  Güncelleme: 10:52
Bayram Gaspak, bir radyo hediyesiyle antika koleksiyonculuğuna yöneldi ve kuaförlük mesleğini bıraktı.

Kuaför dükkanı işleten Bayram Gaspak'a, 10 yıl önce bir arkadaşı antika bir radyo hediye etti. Radyo ile birlikte antikaya merak salan Gaspak, eski radyoları toplayıp iş yerinde sergilemeye başladı.

MESLEĞİNİ BIRAKIP ANTİKACI OLDU

Zaman içerisinde onlarca radyo biriktiren Gaspak, mesleğini bırakıp antika radyolarını sergilediği bir dükkan açtı. Geçen süre zarfında tarihin izlerini taşıyan birçok antika ürün ile tanışan Gaspak, 1950 yıllarında icat edilen radyolardan günümüze kadar taşınan radyolara gözü gibi bakıyor. 30'un üzerinde radyo ve farklı antika ürünleri bulunan Gaspak, eşyalarının bakımının yanı sıra işletmesinde online mezatlar yapıyor.

"BİR HEDİYE HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

10 yıl önce başlayan antikaya merakı nedeniyle kuaförlüğü bıraktığını belirten Gaspak, şöyle konuştu:

"Yaşlı bir amcamızın bana bir radyo hediye etmesi ile radyo sevdam başladı. Hediye edilen radyoyu bakıma götürdüm. Daha sonra radyo merakım arttı. O sıra radyolarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Radyo tarihi ile ilgili araştırmalara başladım. Araştırmalar yaparken 60 il gezdim. Radyo toplamaya başladım. Topladığım radyoların sayısı artınca küçük bir koleksiyon oluşturdum. Artık radyolar ile uğraşmaktan kuaförlük ile ilgilenemedim ve mesleği bırakıp kendime küçük bir işletme açarak radyolarımı sergilemeye başladım. Meraklı koleksiyonerler ile buluşup tecrübelerimi arttırdım. Zamanımın büyük bir bölümü radyolar ile geçiyorum. Çünkü başından kalkamıyorsun seni senden alıyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Dijital çağı insanlar artık beğenmiyorum. Çünkü bunlarda olan ses kalitesi dijitallerde yok. Teknoloji çok geliştiği için insanlar artık geçmişi özlemeye başladı. Radyolar 1920'li yıllarda orta dalga, uzun dalga ile başlıyor, 1950'li yıllarda ise FM icat ediliyor. Orta ve uzun dalga frekansı şu an çekmediği için 1950'den sonra üretilen ve FM kitli radyolar daha çok tercih ediliyor. İnsanların geçmişe olan özlemi çok güzel. Geçmişe olan özlemlerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Çünkü geçmiş geleceğimizi yansıtır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

