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Antikacılardan Fahiş Fiyat Uyarısı

Antikacılardan Fahiş Fiyat Uyarısı

Antikacılar, değersiz eşyaların yüksek fiyatlarla satılmasının sektörde itibar kaybına yol açtığını belirtti.

18.11.2024 11:17
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Antikacılar, fahiş fiyatlı ürünlerin sektörde itibar kaybına neden olduğunu belirtti.

Kayseri Kültürel Antikacılar Derneği Başkanı Yalçın Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi değeri olan, az bulunan eski eşyaların antika değeri taşıdığını söyledi.

Ulusoy, son zamanlarda değeri olmayan eşyaların bile "antika" adı altında satıldığını, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Durumu "900 bin lira istenen perde" örneği ile anlatan Ulusoy, "O perde 10 evden birinden çıkar. Yani biz 300 liraya bile almıyoruz. Bize de geliyor bunlar. Çevremizdeki esnafa göre de değerli değil. Hiç kimsenin alıp sattığını da görmedim. Malzemenin çok olması zaten malın değerini düşürür. Nadir olması lazım. 1-2 taneyse Türkiye'de o zaman değer katabilir ama bu kadar değerlere de çıkmaz." dedi.

Bu tarz satışların sektörde itibar kaybına neden olduğuna dikkati çeken Ulusoy, bu fiyata satılan ürünlerin gündeme gelmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Ulusoy, "Değersiz bir şeyin değerli gibi gösterilmesi, insanların yanıltması da yanlış. Şimdi bu perdeyi belki Türkiye'de kaç kişi yüksek paralara aldı. Yani bu biraz da hileye giriyor." diye konuştu.

"Her satıcıya itibar edilmemeli"

Sosyal medyada her satıcıya itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ulusoy, satın alınacak eşyanın uzman kişilere sorulmasını önerdi.

Antika işi ile 10 yıldır ilgilenen Ferhat Akyürek de bir ürünün değerinin ne sayıda, hangi dönemde, hangi ham maddeyle üretildiği, günümüze kaç adet geldiğiyle alakalı ekspertiz yapılarak belirlendiğini ifade etti.

Sosyal medyada bazı ürünlere rastladıklarını ve fiyatlarına şaşırdıklarını anlatan Akyürek, bu paylaşımların altına insanların yanılmaması adına yorum yaparak gerçek değerlerini yazdığını söyledi.

"Bu durum, hayallerle oynamaya girer"

Değerinden yüksek fiyat istenen ürünlerin sektöre zarar verdiğini belirten Akyürek, "Bu durum, hayallerle oynamaya girer. Satıcı istediği rakamı isteyebilir ama burada ürünün değerini yine alıcı belirler." dedi.

Akyürek, insanların hayal kırıklığı yaşamaması adına satın alınacak ürünlerin ekspertizinin yaptırılması gerektiğini belirterek, derneklerinden de yardım istenebileceğini söyledi.

Antikacı Hakan Aslaner ise sosyal medyada gündeme gelen 900 bin liraya satışa çıkartılan perdenin fiyatının abartıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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