Anzılha Bebek 140 Günlük Tedavi ile Hayata Tutundu - Son Dakika
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Anzılha Bebek 140 Günlük Tedavi ile Hayata Tutundu

Anzılha Bebek 140 Günlük Tedavi ile Hayata Tutundu

Gaziantep'te prematüre doğan Anzılha bebek, 140 gün süren tedavi ile sağlığına kavuştu.

16.11.2024 12:17
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Gaziantep'te prematüre olarak dünyaya gelen Anzılha bebek, 140 günlük tedavinin sonunda 2 kilo 60 gram ağırlığa ulaştı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde henüz 26 haftalıkken 700 gram ağırlığında doğan Anzılha Çalışkan, sevk edildiği Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Yeni doğan uzman doktorları ve hemşireler tarafından tedavisine başlanan bebek, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği sebebiyle kuvöze alınıp solunum cihazına bağlandı.

Her geçen gün yaşama daha sıkı tutunan ve durumu giderek iyileşen minik Anzılha, 140 gün süren zorlu tedavi sonucunda organları gelişerek 2 kilo 60 gram ağırlığa ulaştı.

Yeni doğan uzmanı Dr. Samet Benli, AA muhabirine, Anzılha bebeğin normal vücut fonksiyonlarına dönmesi için tedavi uyguladıklarını söyledi.

Tedavi sürecinde kademeli olarak beslenmesini ve anne bakımını artırdıklarını anlatan Benli, "Uzun süre solunum desteği aldı. Tüm vücudu olgunlaşmadığı için biz ona beslenme desteği verdik. Şu an 2 kilonun üzerinde ve artık annesi tarafından beslenebiliyor." diye konuştu.

"Mücadeleyi bırakmadı"

Benli, bebeği hayata döndürmek için ekip olarak yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Uzun süren tedavinin ardından bebeği sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Benli, şunları kaydetti:

"Bebeğimiz zorlu süreçlerden geçti. Bu süreçte zorlandığımız zamanlar oldu ama o da bizimle beraber mücadeleyi bırakmadı. Biz onu erken gelen mucize olarak adlandırıyoruz. 140 günlük mücadelesini kazandı. Sürecin sonunda mutlu sona ulaşmaya çok az kaldı. Birkaç gün sonra onu taburcu etmenin mutluluğunu yaşayacağız."

Yeni doğan servis sorumlusu Rıdvan Polat da 140 gündür bebeğin tedavisiyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Bebeği sağlığına kavuşturmak için var gücüyle çalıştığını dile getiren Polat, "Anzılha, yaşaması mucize olan bebeklerimizden biri. Burada ekip olarak gecemizi gündüzümüze katarak bebeğimize baktık. Ben de 3 çocuk babasıyım. Anzılha da onlardan biri sayılır. Ona kendi çocuğumuz gibi baktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anzılha Bebek 140 Günlük Tedavi ile Hayata Tutundu - Son Dakika

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