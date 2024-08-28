Apartman Görevlisi 2,5 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çaldı

Güncel

MERSİN'de girdiği daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan apartman görevlisi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Yenişehir ilçesinde bir daireden 2,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını apartman görevlisi C.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. C.T., adresine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çalıntı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.