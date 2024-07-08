Apartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktı - Son Dakika
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Apartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktı

Bolu'da 3. derece sit alanında bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam kalıntısı bulundu. Arkeologlar bölgede kazı çalışması başlattı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi ve bina yapım çalışması durduruldu. Kazıda el oyması seramik eserlerine de rastlandı.

08.07.2024 13:41
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Apartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktı

BOLU - Bolu'da 3. derece sit alanı olan Akpınar Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam kalıntısı bulundu. Arkeologlar bölgede kazı çalışması başlattı.

Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1+1 daire yapmak için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. 3. derece sit alanında bulunan boş arazide yetkili firma zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerinde bulunduğu kazıda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Roma, Bolu, Güncel, Son Dakika

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