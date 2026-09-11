APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak

APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım\'da Shenzhen\'de yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 APEC CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek. Etkinlik, APEC ekonomilerinden siyaset ve iş çevrelerinden yaklaşık 1.000 temsilciyi bir araya getirecek.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, "Kazan-kazan ilkesine dayalı bir gelecek için refahı birlikte teşvik etmek" temasıyla düzenlenecek zirve, APEC ekonomilerinden siyaset ve iş çevrelerinden yaklaşık 1.000 temsilciyi bir araya getirecek.

Katılımcılar, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin oluşturulması, bağlantısallık, yapay zeka ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele alarak bölgedeki ekonomik büyümenin ilerletilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşacak.

2026'da APEC'e ev sahipliği yapan Çin, 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nı 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenleyecek. APEC CEO Zirvesi de bu toplantı kapsamında gerçekleştirilecek.

Çin böylece APEC'e üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 12 yıl aranın ardından ilk kez Çin'de düzenlenecek.

Çin, bu yılki APEC için "Birlikte Refaha Ulaşan Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" temasını belirledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, 2026 APEC "Çin Yılı" kapsamında ülkenin çeşitli kentlerinde yaklaşık 300 etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Siyaset, Ekonomi, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:19:43. #.0.3#
SON DAKİKA: APEC CEO Zirvesi 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement