Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Hakkında Yeni İddialar: Eylül Lansmanı ve iPhone Ultra İsmi Gündemde
Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Hakkında Yeni İddialar: Eylül Lansmanı ve iPhone Ultra İsmi Gündemde

09.04.2026 06:49
Apple'ın katlanabilir telefona dair yeni iddialar gündeme geldi. Tanıtımın Eylül 2023'te yapılacağı öne sürüldü; ancak mühendislik testlerindeki sorunlar nedeniyle çıkış tarihinin 2027'ye kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Bloomberg yazarı Mark Gurman, şirketin bu cihazı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte Eylül ayında tanıtmayı planladığını yazdı. Ancak Nikkei Asia'nın haberine göre, Apple mühendislik testlerinde sorunlarla karşılaştığı için katlanabilir iPhone'un çıkışı 2027'ye kadar gecikebilir. Bu iddia kısa süreliğine Apple hisselerinde değer kaybına neden oldu.

Teknoloji yorumcusu Sonny Dickson, X platformunda katlanabilir iPhone'un maket fotoğraflarını paylaştı. Görsellere göre cihaz açıldığında kareye yakın bir forma sahip ve MagSafe manyetik aksesuar sistemi görünmüyor. Bu durum kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Ayrıca, sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, katlanabilir modelin iPhone Ultra adını alabileceğini iddia etti. Mark Gurman, Apple'ın Ultra adlı yeni bir ürün serisi planlayabileceğini, bu seride katlanabilir iPhone, OLED ekranlı MacBook Pro ve katlanabilir iPad gibi cihazların yer alabileceğini belirtti.

Katlanabilir telefon pazarında Samsung, Google ve Huawei gibi rakipler bulunurken, Apple'ın bu pazara geç katılması bekleniyor. Apple şu ana kadar katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını resmen doğrulamadı, bu nedenle kesinleşmiş bir bilgi yok.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
