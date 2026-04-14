Apple iOS 26.5 Beta 2'yi Geliştiricilere Açtı: Haritalar, RCS ve Avrupa'ya Özel Yenilikler

Apple, iOS 26.5 Beta 2 sürümünü resmi olarak geliştiricilerin erişimine açtı. Bu güncelleme, ilk iOS 26.5 genel betasının temelini oluşturuyor ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek yenilikçi özellikler içeriyor.

Yenilikler arasında, Apple Haritalar'a entegre edilen 'Önerilen Mekanlar' özelliği bulunuyor. Ayrıca, Android ve iOS arasındaki mesajlaşma bariyerlerini yıkmak için RCS altyapısında uçtan uca şifreleme testleri bir üst seviyeye taşınıyor.

Avrupa pazarına özel olarak, üçüncü taraf akıllı aksesuarlara canlı etkinlik verilerini aktarmayı sağlayacak yeni bir API üzerinde çalışılıyor. Bunun yanı sıra, App Store'da yıllık abonelikler için esnek aylık ödeme seçenekleri test ediliyor, kullanıcılar indirimli fiyatlarla aylık taksitlerle ödeme yapabilecek.