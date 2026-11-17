Okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle öğrenci ve ailelerin tercih ettiği Kapadokya'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çocuklarıyla kültür tatili deneyimini yaşamak isteyen aileler, Nevşehir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik merkezlerine yöneldi.

Tatil için bölgeye gelen ziyaretçiler, Kapadokya'da turizm merkezlerini ziyaret ederken, vadilerde at ve ATV motorlarıyla, Kızılırmak'ta ise gondolla düzenlenen turlara katılıyor.

Ara tatilde özellikle Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde ziyaretçi hareketliliğinde artış yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine, ara tatilin turizm sezonunun uzamasını sağladığını belirtti.

Tesislerdeki doluluk yüzde 80'lere ulaştı

Kapadokya'da nisan ve ekim ayları arasında yoğunluk yaşandığını, daha sakin olan bu zaman dilimi dışındaki dönemde ise ara tatilin bölgeye canlılık kattığını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Ara tatil, Kapadokya bölgesinde kültür turizminin son dönemine denk geliyor. Dolayısıyla yüzde 30 bandında bir hareketlilik sağladı. Bölgede bu hafta dolulukta yüzde 80'leri yakaladık. Burası, ülkemizin kültürü, tarihi yapısı, aktiviteleri ve eğlenceleriyle çocuklu aileler için en iyi destinasyonlardan birisi. Seyahat acentelerimiz, otellerimiz, restoranlarımız, çocuklu aileler için güzel paketler hazırladı. Hem fiyatların makul olduğu hem de turizmdeki hareketliliği sağlayacağımız şekilde paketler hazırlandı. Turizm açısından hareketliliğin azalmaya başladığı bir dönemde turizmciye can suyu katan bir süreç oldu."

Aileler çocuklarıyla keyifli vakit geçiriyor

Ailesi ile Samsun'dan tatil için Kapadokya'ya gelen öğrencilerden Nilvera Gülbahçe, ilk defa geldiği bölgede eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Adnan Gülbahçe ise bölgedeki tarihi ve doğal zenginlikleri beğendiklerini, yaz tatilinde yeniden ziyaret etmeyi planladıklarını anlatarak, "Kayseri turu yaptık. Sonra merak ettiğimiz için buraya geldik. Avanos'u gezdik, gayet güzeldi. Şimdi diğer rotalarımıza doğru gidiyoruz. Coğrafya hakikaten çok güzel. Gerçekten görülmeye değer yerler." dedi.

İstanbul'dan çocukları ile bölgeyi ziyaret eden Tuğba Kaymaz da Kapadokya'da hem dinlenip hem yeni yerler keşfettiklerini belirtti.

Birçok noktada bolca hatıra fotoğrafı çektiklerini anlatan Kaymaz, "Kızılırmak'ta gondol turuna katıldık, çok güzel ve keyifliydi. Çocuklarla yapılabilecek güzel bir aktivite. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.