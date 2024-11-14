Ara Tatil Turizmi Canlandırdı - Son Dakika
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Ara Tatil Turizmi Canlandırdı

Ara tatil, Antalya'daki otellerin doluluğunu artırdı, iç pazar hareketlendi ve sezon uzadı.

14.11.2024 11:48
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ara tatilin turizme olumlu etkisiyle özellikle iç pazarda canlanma yaşadıklarını belirterek "Sezon sonu nedeniyle kapanacak olan oteller, ara tatili değerlendirerek bir hafta sonrasına planlama yaptı." dedi.

Önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 10 ayda 16 milyon 131 bin 847 yabancı turistin geldiği kentte, iç pazardan da tatile rağbet gösteriliyor.

Özellikle ara tatil, açık olan otellerin doluluk oranlarına olumlu yansıdı, bazı oteller kapanışı ara tatil sonuna erteledi. On ayda 3 milyon 764 bin 693 Rus, 3 milyon 298 bin 154 Alman ve 1 milyon 487 bin 429 İngiliz turistin tatil yaptığı Antalya'da, turizm sezonu kasım sonuna kadar uzadı.

POYD Başkanı Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öngördükleri gibi turizm sezonunun uzadığını belirterek 10 Kasım'a kadar yoğun rezervasyonlar aldıkları otellerin doluluklarının sevindirici olduğunu söyledi.

Bazı otellerin ekim sonu veya kasımda kapanmaya başladığını belirten Saatçioğlu, "Ara tatil turizme güzel etki yaptı. Özellikle iç pazarda ara tatil dolayısıyla bir canlanma yaşadık. Sezon sonu nedeniyle kapanacak olan oteller, ara tatili değerlendirerek bir hafta sonrasına planlama yaptı. İç pazar turizmi hareketlendirdi." değerlendirmesini yaptı.

Saatçioğlu, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da gelişlerin sürdüğünü belirterek bu sezonda daha çok üçüncü yaş grubunun tatile geldiğini ifade etti.

İlerleyen günlerde kış turizminin başlayacağına dikkati çeken Saatçioğlu, "Antalya'da futbol kampları yapıyoruz, federasyonların düzenlediği kamplar var. Açık olan mevcut oteller bundan çok güzel faydalanabiliyor. Kongreler oluyor, toplantı grupları, bayi toplantıları oluyor. Kış sezonunu sektör en iyi şekilde değerlendirecektir." diye konuştu.

İç pazar da erken rezervasyona rağbet gösteriyor

Saatçioğlu, erken rezervasyonların devam ettiğini, yurt dışından gelen rakamların çok iyi olduğunu belirterek erken rezervasyon yaptıranların yüzde 35-45'lik indirimlerden faydalandığını anlattı.

İngiltere pazarının her zaman hızlı hareket ettiğine işaret eden Saatçioğlu, "İngiltere'deki fuardan, erken rezervasyonun ilk meyvesini almaya başladık. Marttaki fuarlarda da güzel sonuçlar alırsak, 2025 sezonunun boyutunu net göreceğiz. Dış pazarın yanı sıra iç pazar da erken rezervasyona rağbet gösteriyor. İç pazar, artık erken rezervasyonun öneminin farkında. Geçen sene 2024 için iç pazar yüzde erken rezervasyondan yararlandı." ifadelerini kullandı.

Kemer'de açık olan oteller yüzde 80 doluluklarda

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya ise ara tatilin açık olan otellere çok iyi yansıdığını, dolulukların yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Kapanacak bazı otellerin ara tatil sonuna planlama yaptığını vurgulayan Sarıkaya, "Kapanan oteller de 2025'ten çok umutlu olduğu için yatırımlarını yapmaya başladı. Kapanan oteller restorasyon, tadilat, personel eğitimlerine başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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