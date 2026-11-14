Ara tatil yolcuları İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Ara tatil yolcuları İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu

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2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatili başlayınca İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşandı. İGA terminal girişlerinde önlem alırken ISG, 14-15 Kasım'da terminal ve otoparklarda yoğunluk beklendiğini belirterek toplu taşıma önerdi.

İstanbul'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bir hafta sürecek ara tatilin başlamasının ardından kentteki havalimanlarında yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Bu süreyi memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yolunu tuttu. Tatil nedeniyle İstanbul'dan ayrılmak üzere kentteki havalimanlarına gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Havalimanında giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

İGA ekiplerince, havalimanına girişte kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi.

Tatil için İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşların havalimanına gelmesiyle özellikle iç hatlar gidiş terminalinde hareketlilik arttı.

Çocuklarıyla seyahat eden ailelerin de bulunduğu yolcular, işlemlerini tamamladıktan sonra uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

Yurt dışına çıkacak yolcular nedeniyle pasaport kontrol noktalarında da zaman zaman kuyruk oluştu. Polis ekipleri, bekleme sürelerini azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için pasaport kontrol bankolarını açık tuttu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, terminal girişlerinde ve kontuarların bulunduğu alanlarda yolcuları yönlendirerek yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanından yoğunluk uyarısı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında da tatil yoğunluğu başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi ISG, ara tatilin ilk hafta sonunda beklenen yoğunluk nedeniyle yolculara uyarıda bulundu.

İşletmenin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 14-15 Kasım'da terminal ve otoparklarda yoğunluk beklendiği belirtilerek, havalimanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerildi.

Her iki havalimanında yoğunluğun bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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