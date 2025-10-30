"Selamlarımı da ilet" diyerek meydan okumuştu! Bakanlık "Aleyküm selam" diyerek cezayı kesti - Son Dakika
"Selamlarımı da ilet" diyerek meydan okumuştu! Bakanlık "Aleyküm selam" diyerek cezayı kesti

"Selamlarımı da ilet" diyerek meydan okumuştu! Bakanlık "Aleyküm selam" diyerek cezayı kesti
30.10.2025 13:25
Bir ilan sitesinde Mustafa Ç. adlı kişi, 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla için alıcıdan 280 bin lira fazla talep etti. Alıcının şikayet edeceğini söylemesi üzerine "Selamlarımı da ilet" diyerek meydan okuyan satıcıya Ticaret bakanlığı tarafından "Aleyküm selam" denilerek 279 bin 375 TL idari para cezası verildi.

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mustafa Ç. adlı kişi, internette 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu söyledi.

'Selamlarımı da ilet' demişti! Bakanlık 'Aleyküm selam' diyerek cezayı kesti

"SELAMLARIMI DA İLET" DEMİŞTİ

Sosyal medyada gündem olan olayda, satıcı ile alıcı arasında geçen mesajlaşmada, aracını satılığa çıkaran kişi, alıcının fiyat farkına itiraz etmesi ve ilanla ilgili şikayette bulunacağını yazması üzerine, "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" yanıtını verdiği görüldü.

TİCARET BAKANLIĞI HEMEN CEZAYI KESTİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini ve ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Ve Aleykümselam….

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."

'Selamlarımı da ilet' demişti! Bakanlık 'Aleyküm selam' diyerek cezayı kesti
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 'Selamlarımı da ilet' diyerek meydan okumuştu! Bakanlık 'Aleyküm selam' diyerek cezayı kesti - Son Dakika

