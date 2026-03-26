Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, yaptığı asistle maçın öne çıkan ismi oldu.

ASİSTİYLE MAÇI DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde kritik pası veren Arda Güler, takımının öne geçmesinde başrolü oynadı.

SOSYAL MEDYADA DÜNYA GÜNDEMİ

Genç yıldızın performansı kısa sürede sosyal medyada dünya çapında yankı uyandırdı. Futbolseverler Arda'nın asistine övgü dolu yorumlar yaptı.

YORUM YAĞMURU

Arda Güler için yapılan paylaşımlarda, "İnanılmaz bir asist", "Bu çocuk daha ne yapsın", "Arda neler yapıyorsun" ve "Böyle oynuyorsan Real Madrid'de daha fazla süre almalı" gibi ifadeler öne çıktı.