Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, yaptığı asistle maçın öne çıkan ismi oldu.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde kritik pası veren Arda Güler, takımının öne geçmesinde başrolü oynadı.
Genç yıldızın performansı kısa sürede sosyal medyada dünya çapında yankı uyandırdı. Futbolseverler Arda'nın asistine övgü dolu yorumlar yaptı.
Arda Güler için yapılan paylaşımlarda, "İnanılmaz bir asist", "Bu çocuk daha ne yapsın", "Arda neler yapıyorsun" ve "Böyle oynuyorsan Real Madrid'de daha fazla süre almalı" gibi ifadeler öne çıktı.
