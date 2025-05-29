Araban\'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayat boyu öğrenme şenlikleri başladı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezinde çeşitli alanlarda eğitim alan kursiyerler için "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen hayat boyu öğrenme şenlikleri, Recep Tayyip Erdoğan Parkında başladı.

Serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve ilgililer tarafından gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliklerde, Büyükşehir Belediyesine bağlı GASMEK kurslarında ve Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.