Araban\'da Tarihi Çeşmelere Su Akmaya Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki aydır yoğun süren yağışlar nedeniyle tarihi iki çeşmede su akmaya başladı.

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, son aylarda elçede yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yer altı suların beslendiğini ifade eden Kaya, "Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen ve halk arasında Aşağı Çeşme' olarak bilinen üç gözlü çeşmeden su akmaya başladı. Bunun yanında yine aynı dönemde yapılan Kırtiş Çeşmesi'nden de su akmaya başladı." dedi.