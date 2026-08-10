Arabesk Sanatçı Cansever Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arabesk Sanatçı Cansever Hayatını Kaybetti

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Cansever, 59 yaşında lösemi tedavisi sonrası vefat etti; cenazesi 12 Ağustos'ta defnedilecek.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'da defnedilecek.

Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Kuzey Makedonya asıllı sanatçı, "Kemano Başal e Romenge" adlı ilk albümünü 1992'de Kuzey Makedonya'da çıkardı.

Cansever, 1997'de Türkiye'de yayınlanan Meçhul isimli albümünde "Kara Çadır", "Kader", "Yara Benim", "Durup Dururken", "Aşkım Yarım Kalmasın", "Meçhul", "Yeni Aşk", "Uzat Bana Ellerini", "Olmaz Olsun" ve "Derman Ol" adlı eserleri müzikseverlerin beğenisine sundu.

Başarılı sanatçı, "Kara Çadır", "Cemalim", "Ağla Gözbebeğim", "Yollar Hasta Ben Yorgunum" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Cansever'in cenazesi 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arabesk Sanatçı Cansever Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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