Araç Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik

09.04.2026 01:59
Yeni yönetmelikle plaka basımında kayıtlar genişletildi, bazı maddeler hemen yürürlüğe girdi.

ARAÇLARIN satış, devir ve tescil hizmetlerinin Yürütülmesi hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde, plaka basım talep belgesi aranmayacak. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin yeniden basılacak.

Öte yandan yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, plaka basımı ve dağıtımına ilişkin kayıt kapsamı genişletildi. Buna göre, plaka basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek. Geçici maddeyle ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetkilendirilen odalara dağıtılacağı hükme bağlandı. Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.

Düzenlemenin bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, diğer hükümler 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: DHA

