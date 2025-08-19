Araç Yakan Kişinin Nedeni Belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde araç yakan kişinin, "Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi" çıkmadığı için bu eylemi yaptığının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, saat 08.55'te M.E.F'nin (57), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araç yakma eyleminde bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiğinin, hurdacılık yaptığının ve üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi bekleyen şahsın, indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracı yaktığının belirlendiği ifade edildi.

M.E.F'nin, aralarında "hırsızlık", "motorlu taşıt hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım.' diyerek, Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.