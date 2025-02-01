Araç Yenileme Desteği İsteniyor

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yıl 2025 ve trafikte araçların yaş ortalaması otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktörde belirtilen yaşları aşmış durumda. Araçlar trafikte dolaşmaya devam ediyor çünkü araç sahipleri, ekonomik krizin de etkisiyle desteksiz bir şekilde araçlarını yenileyemiyor. Araç sahipleri için destek verilerek araç yenilenmesi sağlanmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, trafikteki araçların yaş ortalamasına ilişkin açıklama yaptı. Gürer, "Ülkemizde 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı varken, 2024 yılı sonu itibarıyla bu sayı 31 milyon 301 bin 389 adede ulaşmıştır. Ortalama araç yaşı 2023 yılında 14,5 olarak hesaplanırken, 2024 yılında 14,3 olarak belirlenmiştir. Yaş arttıkça araçların akaryakıt, bakım ve tamir giderleri artarken, verimlilikte de kayıplar yaşanmaktadır" dedi.

2023 yılında 15,8 olan otobüslerin yaş ortalamasının, 2024 yılında 16,2 olarak ölçüldüğüne dikkat çeken Gürer, şunları kaydetti:

"Sürekli yollarda olan otobüsler gibi minibüsler de yaşlanıyor. 2023 yılında ortalama yaşı 15,8 olan minibüslerin 2024 yılında TÜİK verilerine göre yaş ortalaması 16 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu veriler ışığında, 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araçlarda ortalama yaş otomobillerde 14,1 iken 2024 yılında 14,2'ye yükselmiştir. 2023 yılında kamyonetlerde 13,6 olan yaş ortalaması, 2024 yılında 13,9; kamyonlarda ise 17,9'dan 18,1'e çıkmıştır. Motosikletlerde ise yaş ortalaması 2023'te 11,6 iken 2024'te 10,2'ye düşmüştür. Özel amaçlı taşıtlarda ise 2023'te 14,8 olan yaş ortalaması, 2024'te 15,3 olmuştur. Traktörlerde ise 2023 yılında 24,4 olan yaş ortalaması, 2024 yılında 24,5 olarak saptanmıştır. Bu durumda trafikteki araçlar, motosikletler hariç, yaşlanmaktadır. Yeni araç almakta ise büyük sorunlar yaşanmaktadır. 20 yaş üzerindeki traktörlerle daha çok mazot tüketimi ve daha fazla tamir gideri çiftçiye ek külfet olmaktadır. Ancak ekonomik kriz nedeniyle araçlar yenilenememektedir. Otobüs ve minibüs gibi araçların yaşının artması, giderlerin de artması ve daha çok sorun oluşması anlamına geliyor."

"Araç sahipleri için destek verilerek araç yenilenmesi sağlanmalıdır"

Ömer Fethi Gürer, sıfır bir otobüsün 17-18 milyon lira civarında olduğunu, siparişle yurt dışından sınırlı otobüs geldiği için teslimatın 4-5 ay sürdüğünü belirtti. Yeni otobüs alamayan firmaların, düzenli bakım yaparak araçlarını trafikte tutmaya çalıştığını ifade etti. Yeni otobüs almak için iktidarın uygun koşullarda destek sağlaması gerektiğini vurgulayan Gürer, kamyon alımlarında da gelir-gider dengesi bozulduğu için araçların yenilenemediğini, bir kamyonun 5-6 milyon lira olduğunu ve fiyatların marka ile tonaja göre değiştiğini ifade etti. Nakliyelerde düşüş yaşandığını ve iş daraldıkça gelirlerin azaldığını belirten Gürer, araç sahiplerinin ekonomik kriz nedeniyle araç yenileme gücüne sahip olmadığını dile getirdi.

Geçmişte destek verilerek araçların yenilenmesi yönünde uygulamalar yapıldığını hatırlatan Gürer, "Araçların yaşlandığı bu süreçte de iktidar destek sağlayarak araç parkının yenilenmesine vesile olmalıdır. Uzun vadeli ve uygun koşullu kredilerle araçların yenilenmesi sağlanmalıdır. Bu yolla trafik güvenliğinin yanında araç sahiplerinin giderleri de düşecektir. Başbakan iken 2013 yılında Sayın Erdoğan, trafikte yaşı 15-20'nin üzerinde olan araçlara dikkat çekerek, 'Eskimiş, trafik seyir güvenliği için riskli araçları trafikten çıkarıyoruz. Artık 20 yaşında, 15 yaşında araçlarla trafikte dolaşmak yok. Araçlarda da mümkün olduğunca 10 yaş, bilemedin 15 yaş olacak' demişti. Yıl 2025 ve trafikte araçların yaş ortalaması otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet ve traktörde belirtilen yaşları aşmış durumda. Araçlar trafikte dolaşmaya devam ediyor çünkü araç sahipleri, ekonomik krizin de etkisiyle desteksiz bir şekilde araçlarını yenileyemiyor. Araç sahipleri için destek verilerek araç yenilenmesi sağlanmalıdır" dedi.