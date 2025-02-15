Aracın çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürüyen Ali Yalçınkaya'ya (60) araç çarptı. Yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolun kenarında yürüyen Ali Yalçınkaya'ya, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yalçınkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınkaya, kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.