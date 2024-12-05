Araçta Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

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Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araçtaki kişinin İhsan Özmen (53) olduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.