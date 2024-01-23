Arakanlı mülteci sayısındaki artış BM\'yi endişelendiriyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 2023'te Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde riskli tekne yolculuğu sırasında öldüğü veya kaybolduğu bildirilen Arakanlı mülteci sayısında yaşanan artıştan dolayı endişeli olduklarını kaydetti.

Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde riskli tekne yolculuğu sırasında öldüğü veya kaybolduğu bildirilen Arakanlı mülteci sayısında yaşanan artıştan dolayı endişeli olduklarını bildiren Saltmarsh, "Geçen yıl yaklaşık 4 bin 500 Arakanlının ölümcül deniz yolculuklarına çıktığı, 569'unun Güneydoğu Asya sularında öldüğü veya kaybolduğu bildirildi. Bu rakamda önceki yıllara göre büyük artış yaşandı. Bu, kayıp ve ölü sayısının 730 olarak bildirildiği 2014'ten bu yana en yüksek rakam." dedi.

Saltmarsh, hayatta kalanların, yolculuk sırasında istismar ve sömürüye ilişkin korkunç muamelelere maruz kaldığını vurguladı.

2023'te tehlikeli deniz yolculuğuna çıkmaya çalışan her 8 Arakanlı mülteciden 1'inin öldüğünün veya kaybolduğunun tahmin edildiğini söyleyen Saltmarsh, bunun, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'ni dünyadaki en ölümcül sulardan biri haline getirdiğini ifade etti.

Saltmarsh, bu ölümcül yolculuklara çıkanlardan yaklaşık yüzde 66'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve bu mültecilerin Bangladeş'ten ve Myanmar'dan yola çıktıklarının altını çizdi.

Zamanında kurtarma ve en yakın güvenli yere karaya çıkarma yapılmadığı için çok sayıda çaresiz kişinin öldüğünü bildiren Saltmarsh, bölgedeki kıyı otoritelerine gelecekteki trajedileri önlemek için acil eyleme geçme çağırısında bulundu.