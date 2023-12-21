 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya'ya ulaştı

Endonezya'ya gelen Arakanlı Müslüman mülteci sayısındaki artışın ardından, 5 teknenin daha ülke sularına girdiği bildirildi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 300'den fazla Arakanlı Müslüman, denizde zorlu bir yolculuktan sonra Endonezya'ya ulaşmıştı.

Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya\'ya ulaştı
21.12.2023 - 13:47,
Abone Ol

BANDA Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 teknenin daha Endonezya'nın Açe bölgesine ulaştığı bildirildi.

Endonezya Hava Kuvvetleri, Arakanlı mültecileri taşıyan 5 teknenin ülke sularına girdiğini açıkladı.

Yetkilikler, Endonezya'ya gelen Arakanlı mülteci sayısındaki artışın ardından, bölgede devriyelerin yoğunlaştırıldığını aktardı.

300'den fazla Arakanlı Müslüman gelmişti

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu iki tekne, denizde haftalar süren zorlu yolculuğun ardından 11 Aralıkta Endonezya'ya ulaşmıştı.

Endonezya hükümeti, 300'den fazla Arakanlı Müslümana "geçici olarak yardım edileceğini" açıklamıştı.

Hükümet, kasım ayından bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangladeş, Endonezya, Myanmar, Uluslararası, İnsan Hakları, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya'ya ulaştı - Son Dakika


13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt

Son Dakika
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
12:14 14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement