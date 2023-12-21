Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 tekne Endonezya\'ya ulaştı

BANDA Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan 5 teknenin daha Endonezya'nın Açe bölgesine ulaştığı bildirildi.

Endonezya Hava Kuvvetleri, Arakanlı mültecileri taşıyan 5 teknenin ülke sularına girdiğini açıkladı.

Yetkilikler, Endonezya'ya gelen Arakanlı mülteci sayısındaki artışın ardından, bölgede devriyelerin yoğunlaştırıldığını aktardı.

300'den fazla Arakanlı Müslüman gelmişti

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu iki tekne, denizde haftalar süren zorlu yolculuğun ardından 11 Aralıkta Endonezya'ya ulaşmıştı.

Endonezya hükümeti, 300'den fazla Arakanlı Müslümana "geçici olarak yardım edileceğini" açıklamıştı.

Hükümet, kasım ayından bu yana ülkeye 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.