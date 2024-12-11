Araklı ve Çarşıbaşı'na Yeni İtfaiye Binaları - Son Dakika
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Araklı ve Çarşıbaşı'na Yeni İtfaiye Binaları

Araklı ve Çarşıbaşı\'na Yeni İtfaiye Binaları

Trabzon'un Araklı ve Çarşıbaşı'nda itfaiye binalarının inşası 1 yılda tamamlanacak.

11.12.2024 10:47
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Trabzon'un Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde itfaiye binalarının inşasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinde eylülde inşasına başlanan itfaiye hizmet binalarının 1 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her iki ilçenin itfaiye sorununun çözüleceğini vurgulayarak, "Amacımız vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı bir şekilde hizmet götürmektir." ifadesini kullandı.

Genç, Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerinin beklediği proje olduğunun altını çizerek, "Seçimden önce söz vermiştik. Her iki ilçemizde yapıma başladık. Binaların içerisinde 3 araçlık garaj, koordinasyon odası, oturma odası, spor salonu, yatakhane, mutfak, banyo ve diğer birimler yer alacak. Şimdiden ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araklı ve Çarşıbaşı'na Yeni İtfaiye Binaları - Son Dakika

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