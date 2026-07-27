Aranan Hükümlü Motosikletli Polislerce Yakalandı
İzmir Karabağlar'da kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.E.A. yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü, devriye görevi yapan motosikletli polisler tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesindeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri Y.E.A.'yı durdurdu.
Y.E.A.'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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