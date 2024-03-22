Arap Bakanlar, Blinken'a Gazze'de Ateşkes ve Siyasi Çözüm İçin Görüşlerini İletti

Arap bakanlar, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gazze'de ateşkes ve siyasi çözüme dair görüşlerini iletti.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi'nin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'de yaşanan kriz ve ateşkes için yürütülen çalışmalar ele alınırken, Filistin meselesinin tasfiyesine ya da Filistinlilerin göçe zorlanmasına yönelik girişimler ile Refah'a saldırının reddedildiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca iki devletli çözümün ve Filistin devletinin kurulmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
Arap bakanlar, Blinken'a, Gazze'de ateşkese varılması, sonra da iki devletli formül üzerinden siyasi çözümü hedefleyen somut eylemler aşamasına geçilmesi gerektiğini anlattı.
Toplantıda, Gazze'deki insani krizin çözümüne yönelik somut ve koordineli adımların belirlenmesi amacıyla gelecek günlerde katılımcı ülkelerden uzmanların iştirakiyle acilen bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
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