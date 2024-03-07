Arap Birliği, Filistin yönetimine destek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı: Son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımları 2,4 trilyon lira

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarının 2,4 trilyon lira olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak sulama projeleriyle ilgili yatırımların toplam adedinin 527 olduğunu ve Kızlaryolu Barajı'nın da bu projelerden biri olduğunu ifade etti.